Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohnhorst (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 20:20 Uhr auf der Kapellenstraße (K 48) in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bus die Strecke von Ohndorf in Richtung Riepen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein roter Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus. Dennoch kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723 74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell