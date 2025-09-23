PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hohnhorst (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 20:20 Uhr auf der Kapellenstraße (K 48) in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bus die Strecke von Ohndorf in Richtung Riepen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein roter Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus. Dennoch kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723 74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
  • 23.09.2025 – 10:38

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 07:25 Uhr und 16:10 Uhr auf der Harrlstraße in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte Ford Mondeo eines 60-jährigen Mannes aus Aerzen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren ...

  • 23.09.2025 – 10:35

    POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.09.2025, ereigneten sich in Nienburg zwei Verkehrsunfallfluchten: Zwischen 09:00 Uhr und 17:52 Uhr wurde auf dem Parkplatz Amalie-Thomas-Platz ein Hyundai IONIQ 6 einer 38-jährigen Frau aus Neustadt am Rübenberge beschädigt. Zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz ein VW Touran einer 70-jährigen Frau aus Husum beschädigt. In beiden Fällen entfernten ...

  • 23.09.2025 – 10:32

    POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Diepenau (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 15:45 Uhr im Kreuzungsbereich Hiller Weg/Schafedamm in Diepenau zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 46-jährige Frau aus Diepenau beim Linksabbiegen mit ihrem Toyota Corolla den von rechts kommenden VW Transporter eines 64-jährigen Mannes aus Diepenau. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der ...

