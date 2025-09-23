Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 07:25 Uhr und 16:10 Uhr auf der Harrlstraße in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte Ford Mondeo eines 60-jährigen Mannes aus Aerzen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell