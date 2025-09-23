PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 07:25 Uhr und 16:10 Uhr auf der Harrlstraße in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte Ford Mondeo eines 60-jährigen Mannes aus Aerzen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

