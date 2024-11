POL-FR: Emmendingen: Geparkter Skoda Fabia gestreift und geflüchtet; Zeugenaufruf !

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN Bereits in der Nacht vom 20.10. - 21.10.2024 Uhr ereignete sich in Waldkirch in der Steinmattenstraße ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Hierbei wurden neben einer Sporttasche auch verschiedene persönliche Gegenstände entwendet. In der Folgezeit konnte der Geschädigte sein bei dem Diebstahl entwendetes Apple iPad am ...

mehr