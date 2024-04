POL-H: Nachtragsmeldung: Zwölfjährige aus Kleefeld wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Am 05.04.2024 ist ein 61-jähriger Tatverdächtiger nach einem Messerangriff auf seine 52-jährige Ehefrau in Neustadt am Rübenberge in Untersuchungshaft genommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stach der 61-Jährige in den Abendstunden des 04.04.2024 ...

