Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ganzheitliche Verkehrskontrolle im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg fand am Dienstag, den 23.09.2025, eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr statt.

Zur Vertiefung der praktischen Lehrinhalte führten die Teilnehmenden im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine stationäre Großkontrolle an der B 83 in Rinteln-Deckbergen durch. Der Verkehr in beide Richtungen wurde hierbei durch eingeteilte Kontrollteams ganzheitlich überprüft.

Insgesamt wurde eine zweistellige Zahl an Fahrzeugführern kontrolliert.

Bei einem 27-jährigen Mann aus Rinteln ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt sowie Ordnungswidrigkeiten im mittleren zweistelligen Bereich geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell