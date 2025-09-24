PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ganzheitliche Verkehrskontrolle im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg fand am Dienstag, den 23.09.2025, eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr statt.

Zur Vertiefung der praktischen Lehrinhalte führten die Teilnehmenden im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine stationäre Großkontrolle an der B 83 in Rinteln-Deckbergen durch. Der Verkehr in beide Richtungen wurde hierbei durch eingeteilte Kontrollteams ganzheitlich überprüft.

Insgesamt wurde eine zweistellige Zahl an Fahrzeugführern kontrolliert.

Bei einem 27-jährigen Mann aus Rinteln ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt sowie Ordnungswidrigkeiten im mittleren zweistelligen Bereich geahndet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:18

    POL-NI: Achtung vor Diebstählen auf dem Friedhof

    Marklohe (ots) - (Thi) Auf dem Friedhof in Marklohe kommt es seit Anfang September wieder vermehrt zu Diebstählen von Pflanzen, Pflanzschalen/-Töpfen und Blumenvasen. Aktuelle sind 4 Grabstellen betroffen, welche zum Teil erst am Vortag zur Tat bepflanzt wurden. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, aufmerksam zu sein, verdächtige Personen sofort der Polizei zu melden und vorerst auf hochwertige Gegenstände an ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:43

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Hohnhorst (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 20:20 Uhr auf der Kapellenstraße (K 48) in Hohnhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bus die Strecke von Ohndorf in Richtung Riepen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein roter Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:38

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 07:25 Uhr und 16:10 Uhr auf der Harrlstraße in Bückeburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte Ford Mondeo eines 60-jährigen Mannes aus Aerzen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren