Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vallendar, Düppelstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 23.08.2025 und Montag, den 25.08.2025 kam es in der Düppelstraße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen in Höhe Hausnummer 30 geparkten PKW. Am rechten Radkasten des geparkten Fahrzeuges entstand dabei Sachschaden in Form von mehreren Kratzern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell