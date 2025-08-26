PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vallendar, Düppelstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 23.08.2025 und Montag, den 25.08.2025 kam es in der Düppelstraße in Vallendar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen in Höhe Hausnummer 30 geparkten PKW. Am rechten Radkasten des geparkten Fahrzeuges entstand dabei Sachschaden in Form von mehreren Kratzern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bendorf nimmt Zeugenhinweise auf Fahrer und Fahrzeug entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

