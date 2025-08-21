PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Rauchentwicklung in Boppard - Verkehrsbeeinträchtigung

Boppard (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr bei einem Einsatz im Innenstadtbereich von Boppard. Daher kommt es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung auf der Heerstraße / Am alten Posthof in Boppard. Wir bitten den Bereich zu umfahren und von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

