POL-PDKO: Abgestellter Pkw Dacia zerkratzt - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 17.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Mo., 18.08.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde im Alemannenweg, ein abgestellter Pkw Dacia auf der Beifahrerseite und im Heckbereich mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf einen höheren 3-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Nachfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz

