Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wiederholter Diebstahl von Gullideckel in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im unbebauten Bereich der Alten Heerstraße (Bereich: Von-Witzleben-Straße bis Im Keitenberg) insgesamt sieben Gullideckel durch bis dato unbekannte Täterschaft entwendet. Die Gefahrenstellen wurden abgesichert. Bislang wurden keine Gefährdungen oder Beschädigungen angezeigt.

Bereits am Sonntagabend kam es im Dienstgebiet der PI Koblenz 1, in der Straße In der Hohl, zum Diebstahl mehrerer Gullideckel.

Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell