Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Diebstähle auf Grundstücken von Einfamilienhäusern

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Diebstähle im Bereich Koblenz-Horchheim gemeldet. In drei Fällen betrat der bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Grundstücke von Einfamilienhäusern im Dritteneimerweg und entwendete aus den dortigen Gärten und Eingangsbereichen diverse Gebrauchsgegenstände (Blumentopf, Wäschekorb, Basketball-Trikots). In einem Fall wurde lediglich ein Grundstück betreten. Dabei wurde der Täter zum Teil auf Video aufgenommen, so dass sich die Tatzeit auf vermutlich Mitternacht bis 02.00 Uhr eingrenzen lässt. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, Glatze, grüne knielange Cargo-Hose, weißes Träger T-Shirts, weiße Turnschuhe, schmale Figur mit deutlichem Bauchansatz. Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130
pilahnstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

