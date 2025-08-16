PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Boppard-Buchenau
Zeugen gesucht

Boppard-Buchenau (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Aldi-Parkplatz in Boppard-Buchenau. Ein Einkaufswagen rollte gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses am Heck. Die verantwortliche Person entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise zu der Person, welche den Einkaufswagen geführt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Tel.: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

