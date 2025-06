POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt bislang unbekannte Teenager: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Am Donnerstagmittag ist es in der Hohenzollernstraße zu einem Vorfall mit einem Linienbus gekommen, bei dem ein Fahrgast leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Linienbus gegen 13.15 Uhr die Hohenzollernstraße in Richtung Bretten. An der Kreuzung zur Pfälzer Straße missachtete eine bislang unbekannte Fahrerin in einem ...

mehr