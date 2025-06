POL-Pforzheim: (Enzkreis) Huchenfeld - Diebe entwenden Grabfiguren - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Am Freitagabend driftet ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw gegen ein Brückengeländer und richtet damit hohen Schaden an. Der Autofahrer fuhr gegen 19:50 Uhr auf der Remigiusstraße in Richtung Horb. Am Abzweig zum Waagrain (Neckarbrücke) soll er sein Fahrzeug beschleunigt haben, um dann ...

mehr