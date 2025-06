POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizeioberrätin Jasmin Palmer wird neue Leiterin des Polizeireviers Calw

Horb am Neckar (ots) - Wie bereits am 21.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6039016) und 22.5.25 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6040488) berichtet, kam es am 20. Mai zu einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in Horb am Neckar, bei welchem drei Bauarbeiter in einer ...

mehr