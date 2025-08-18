PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung - Brand von Paletten in Recyclingfirma

Plaidt (ots)

Im Industriegebiet in der Ludwig-Erhard-Straße in Plaidt kommt es derzeit zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Auf dem Gelände einer Recyclingfirma brennt ein großer Stapel mit Holzpaletten. Die Ludwig-Erhard-Straße ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr auf der nahegelegene BAB 61, sowie der L117 sind derzeit nicht beeinträchtigt. Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe besteht nach Angaben der Feuerwehr nicht. Es wird jedoch geraten, dass Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unklar, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-9210
piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 07:52

    POL-PDKO: Mehrere Diebstähle auf Grundstücken von Einfamilienhäusern

    Koblenz (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Diebstähle im Bereich Koblenz-Horchheim gemeldet. In drei Fällen betrat der bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Grundstücke von Einfamilienhäusern im Dritteneimerweg und entwendete aus den dortigen Gärten und Eingangsbereichen diverse ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 06:39

    POL-PDKO: Gefährdung des Straßenverkehrs / 400 km vom Weg abgekommen

    Boppard-Buchholz / Kastellaun (ots) - Am Sonntag, den 17.08.2025, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Boppard gegen 02:00 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin über ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise informiert. Der Pkw befuhr die Hunsrückhöhenstraße von Koblenz kommend in Richtung Kastellaun. Am Kreisverkehr in Boppard-Buchholz sei der Pkw mit beiden ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 03:26

    POL-PDKO: Erneute Kontrollen der Tuner-/Raser-/Poserszene

    Raum Koblenz (ots) - Das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz führte vom 16.08.2025 auf den 17.08.2025 erneut Schwerpunktkontrollen der Tuner-/Raser- und Poserszene durch. Erneut konnten bei mehreren Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt werden, welche jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Leider wurde erneut festgestellt, das sich Bürgerbeschwerden aufgrund der Autoposer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren