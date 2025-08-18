Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung - Brand von Paletten in Recyclingfirma

Plaidt (ots)

Im Industriegebiet in der Ludwig-Erhard-Straße in Plaidt kommt es derzeit zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Auf dem Gelände einer Recyclingfirma brennt ein großer Stapel mit Holzpaletten. Die Ludwig-Erhard-Straße ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr auf der nahegelegene BAB 61, sowie der L117 sind derzeit nicht beeinträchtigt. Eine Gesundheitsgefahr durch giftige Stoffe besteht nach Angaben der Feuerwehr nicht. Es wird jedoch geraten, dass Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache ist noch unklar, es wird nachberichtet.

