PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Falschfahrer B50 - Streckenabschnitt AS Ellern
Auffahrt BAB 61

Ellern (ots)

Am 20.08.2025 gegen 19:26 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf gemeldet, dass ein Falschfahrer die B50 aus Richtung der Anschlussstelle Ellern kommend in Fahrtrichtung der A61 entgegen der zuvor genannten Fahrtrichtung befahre. Der Falschfahrer wurde vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte durch einen LKW-Fahrer kurz vor der Abfahrt Ellern gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert. Zeugen des Vorfalls, vor allem aber gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 19:56

    POL-PDKO: Abgestellter Pkw Dacia zerkratzt - Zeugenaufruf

    Bendorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntagabend, 17.08.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Mo., 18.08.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde im Alemannenweg, ein abgestellter Pkw Dacia auf der Beifahrerseite und im Heckbereich mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf einen höheren 3-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:37

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Boppard-Buchholz, K119

    Boppard (ots) - Am Ortseingang in Boppard-Buchholz ereignete sich am heutigen Montag, den 18.08.25 gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Straßenschilder zerstört wurden. Das unbekannte Fahrzeug hat sich danach vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei zu verständigen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche auf einen dunklen Audi hindeuten. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 12:12

    POL-PDKO: Wiederholter Diebstahl von Gullideckel in Koblenz

    Koblenz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im unbebauten Bereich der Alten Heerstraße (Bereich: Von-Witzleben-Straße bis Im Keitenberg) insgesamt sieben Gullideckel durch bis dato unbekannte Täterschaft entwendet. Die Gefahrenstellen wurden abgesichert. Bislang wurden keine Gefährdungen oder Beschädigungen angezeigt. Bereits am Sonntagabend kam es im Dienstgebiet der PI Koblenz 1, in der Straße In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren