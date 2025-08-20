Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Falschfahrer B50 - Streckenabschnitt AS Ellern

Auffahrt BAB 61

Ellern (ots)

Am 20.08.2025 gegen 19:26 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf gemeldet, dass ein Falschfahrer die B50 aus Richtung der Anschlussstelle Ellern kommend in Fahrtrichtung der A61 entgegen der zuvor genannten Fahrtrichtung befahre. Der Falschfahrer wurde vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte durch einen LKW-Fahrer kurz vor der Abfahrt Ellern gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert. Zeugen des Vorfalls, vor allem aber gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell