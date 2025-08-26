POL-PDKO: PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit falschem Kennzeichen geführt

Boppard (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde durch Anwohner eines Mehrparteienhauses (MPH) in der Oberstraße Boppard eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachbodens gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Schwelbrand im Deckenbereich zum Dachboden festgestellt und final gelöscht werden. Aufgrund des Einsatzes mussten die Straßen Am alten Posthof / Heerstraße für den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden voll gesperrt ...

