POL-PDKO: PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit falschem Kennzeichen geführt

Lahnstein (ots)

Am 25.08.25 wurde ein PKW und die beiden Insassen in Lahnstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem waren an seinem PKW falsche Kennzeichen angebracht. Der Beifahrer hatte zudem einen Haftbefehl, der ebenfalls vollstreckt wurde. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 21:27

    POL-PDKO: Abschlussmeldung zur Rauchentwicklung in Boppard

    Boppard (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde durch Anwohner eines Mehrparteienhauses (MPH) in der Oberstraße Boppard eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachbodens gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Schwelbrand im Deckenbereich zum Dachboden festgestellt und final gelöscht werden. Aufgrund des Einsatzes mussten die Straßen Am alten Posthof / Heerstraße für den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden voll gesperrt ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:39

    POL-PDKO: Rauchentwicklung in Boppard - Verkehrsbeeinträchtigung

    Boppard (ots) - Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr bei einem Einsatz im Innenstadtbereich von Boppard. Daher kommt es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung auf der Heerstraße / Am alten Posthof in Boppard. Wir bitten den Bereich zu umfahren und von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 21:32

    POL-PDKO: Falschfahrer B50 - Streckenabschnitt AS Ellern / Auffahrt BAB 61

    Ellern (ots) - Am 20.08.2025 gegen 19:26 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf gemeldet, dass ein Falschfahrer die B50 aus Richtung der Anschlussstelle Ellern kommend in Fahrtrichtung der A61 entgegen der zuvor genannten Fahrtrichtung befahre. Der Falschfahrer wurde vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte durch einen LKW-Fahrer kurz vor der Abfahrt ...

    mehr
