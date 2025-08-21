PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung zur Rauchentwicklung in Boppard

Boppard (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde durch Anwohner eines Mehrparteienhauses (MPH) in der Oberstraße Boppard eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachbodens gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Schwelbrand im Deckenbereich zum Dachboden festgestellt und final gelöscht werden. Aufgrund des Einsatzes mussten die Straßen Am alten Posthof / Heerstraße für den Fahrzeugverkehr für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurden entsprechende Beschilderungen aufgestellt und der Verkehr abgeleitet. Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt, in ein Krankenhaus verbracht und zwischenzeitlich wieder entlassen. Eine Wohnung des MPH ist nicht mehr bewohnbar. Die Sperrung des Verkehrs wurde um 19:13 Uhr wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

