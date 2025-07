POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Geschäftsräume - Kennzeichenvertrieb an der Tecklenburger Straße

Steinfurt (ots) - Ein 19-jähriger Rennrad-Fahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag (12.07.25) schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Münster fuhr gegen 14.30 Uhr auf dem Ostbeverner Damm in Kattenvenne in Richtung Ostbevern. Auf Höhe der Hausnummer 20 fuhr der Rennradfahrer auf ein Auto auf, das am Fahrbahnrand gehalten hatte. Der 19-Jährige wurde ...

