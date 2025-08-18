Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Happy End für Katze "Lizzy" - Besitzerin holt ihre süße "Samtpfote" aus dem Tierheim ab-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Gestern berichtete die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine Katze, die alleine mit einem RE-Zug von Lübeck-Moisling nach Hamburg gefahren war. Bundespolizisten konnten die Katze im Zug im Hamburger Hauptbahnhof einfangen und in die sichere Obhut der Mitarbeiter (innen) vom Tierheim in der Süderstraße in Hamburg übergeben. Siehe Pressemitteilung vom 17.08.2025 - 09:51 Uhr: Stubentiger" fährt alleine mit einer Regionalbahn; Presseportal https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/6098185-

Heute folgt nun das "Happy End" für Samtpfote Lizzy. Aufgrund der umfangreichen Berichtserstattung und das publizierte Foto der Katze in den Medien, wurde die Mutter der Katzenbesitzerin auf den Fall aufmerksam. Sie informierte umgehend ihre Tochter (w.32), die in der Folge sofort im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof anrief, um sich bei der Bundespolizei über ihre Katze zu erkundigen.

"Der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg teilte die Katzenhalterin telefonisch mit,dass sie ihre Hauskatze "Lizzy" heute wohlbehalten aus dem Tierheim abgeholt hat. Laut Auskunft der Besitzerin stand die Balkontür ihrer Wohnung am Samstag für einige Zeit offen und "Lizzy" nutzte die Gelegenheit um heimlich auszubüxen."

Eine umfangreiche Suchaktion in der näheren Umgebung und einem nahegelegenen Park blieb leider erfolglos. Der Bahnhof in Moisling ist laut der 32-jährigen Katzenhalterin nur ca. 5 Minuten von ihrer Wohnung entfernt.

"Lizzy ist seit 9 Jahren schon als Katzenbaby bei mir und eine absolute Hauskatze. Ich hätte nie damit gerechnet, dass meine Katze alleine mit dem Zug nach Hamburg fährt." "Vielen lieben Dank an die Bundespolizisten, die meiner Katze geholfen haben. Ich bin sehr froh, dass meiner Katze auf ihrem Ausflug nichts passiert ist," so die Halterin.

"Auch die Bundespolizei freut sich natürlich über das gelungene "Happy End" und wünscht "Lizzy" weiterhin alles Gute!"

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell