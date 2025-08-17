Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: "Stubentiger" fährt alleine mit einer Regionalbahn- Bundespolizei nimmt Katze im Hamburger Hauptbahnhof in Obhut-

Hamburg (ots)

Am 16.08.2025 gegen 02.30 Uhr informierte ein Fahrgast einer Regionalbahn auf der Fahrt von Lübeck nach Hamburg telefonisch die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg über eine "herrenlose Katze", die sich unter einer Sitzgruppe im Zug versteckt hatte. Umgehend erreichte ein Streifenteam der Bundespolizei gegen 02.50 Uhr nach Einfahrt der Regionalbahn den entsprechenden Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof.

"Die Katze konnte unter einer Sitzgruppe entdeckt und eingefangen werden. Bundespolizisten verbrachten die sehr niedliche "Samtpfote" mit einem Transportkäfig zunächst zum Bundespolizeirevier. In der Wache wurde der "kleine Schwarzfahrer" zunächst mit Wasser versorgt und anschließend unter "Polizeischutz" mit einem Funkstreifenwagen der Bundespolizei zum Tierheim in der Süderstraße verbracht."

Dort wurde die Katze in die sichere Obhut der Tierheim-Mitarbeiter übergeben.

Hinweis: Nach Aussagen einiger Fahrgäste aus dem entsprechenden Zug soll eine der Bundespolizei bislang unbekannte Frau im Bahnhof Moisling versucht haben die Katze am Bahnsteig einzufangen. Der "Stubentiger" soll anschließend in den abfahrbereiten Zug gesprungen sein. Die Zug-Türen wurden anschließend geschlossen und die Regionalbahn fuhr mit dem Tier in Richtung Hamburg ab.

Ob die Katze zwischenzeitlich aus dem Tierheim abgeholt wurde, ist der Bundespolizei nicht bekannt. Weitere Fotos von der Katze sind nicht vorhanden. Weitere Informationen können auch auf Nachfrage nicht erteilt werden!

