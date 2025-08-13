PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Lautstarke Streitigkeiten werden per Haftbefehl Gesuchtem im Hamburger Hauptbahnhof zum Verhängnis - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 13.08.2025 gegen 03.00 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.30) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor hatte der Mann eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mit einem Passanten und geriet durch sein Verhalten in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der tunesische Staatsangehörige gegenüber den Polizeibeamten umgehend äußerst aggressiv. Daraufhin überprüften die eingesetzten Bundespolizisten die Personaldaten des Mannes fahndungsmäßig.

"Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme sowie drei weitere Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung verschiedener Staatsanwaltschaften (u.a. wegen schweren Raubes)."

Seit Mitte Juli 2025 wurde der 30-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg gesucht.

"Der Tatverdächtige ist aufgrund polizeilicher Ermittlungen dringend verdächtig, im Juli 2024 einen Mann auf der Reeperbahn, nach einem erfolglosem Versuch Betäubungsmittel zu erwerben, mit einem Messer eine Schnittverletzung an einer Hand zugefügt zu haben."

(Weitere Auskünfte zum Sachverhalt können von der Bundespolizei nicht erteilt werden) Der Gesuchte wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Bei der Durchsuchung der Bekleidung wurden geringe Mengen einer rauschgiftverdächtigen Substanz aufgefunden und sichergestellt. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 30-Jährigen fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

"RC"

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens ("RC")
Mobil 0172/4052 741
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren