Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter entwendet Lebensmittel und Bargeld aus Hofladen - #polsiwi

Netphen (OT Walpersdorf) (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.05.2025) hat ein noch unbekannter Dieb in einem Hofladen an der Wittgensteiner Straße in Walpersdorf zugeschlagen.

Der Mann betrat den Selbstbedienungsladen gegen kurz nach 14 Uhr und entwendete Lebensmittel sowie Bargeld. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und flüchtete.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell