Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Marklohe (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 20:05 Uhr auf der Landesstraße 351 in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 33-jähriger Mann aus Steyerberg mit seinem Audi A3 in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW 320d einer 20-jährigen Frau aus Nienburg. Die Beifahrerin im BMW erlitt leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

