Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Rehren (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 09:25 Uhr an der Kreuzung Steinkamp/Zur Obersburg in Rehren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 78-jähriger Mann aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes GLK die Straße "Zur Obersburg" und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Crossland eines 62-jährigen Mannes aus Braunschweig.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Opel-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell