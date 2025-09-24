PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Rehren (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 09:25 Uhr an der Kreuzung Steinkamp/Zur Obersburg in Rehren zu einem Verkehrsunfall.

Ein 78-jähriger Mann aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes GLK die Straße "Zur Obersburg" und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Crossland eines 62-jährigen Mannes aus Braunschweig.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Opel-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:11

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 17:35 Uhr an der Einmündung Ernstingstraße/Pestalozziweg in Nienburg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 30-jähriger Nienburger mit seinem Opel Astra die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes-Benz B-Klasse, die von einem 38-jährigen Mann aus Nienburg geführt ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:06

    POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

    Marklohe (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 20:05 Uhr auf der Landesstraße 351 in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 33-jähriger Mann aus Steyerberg mit seinem Audi A3 in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW 320d einer 20-jährigen Frau aus ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:01

    POL-NI: Ganzheitliche Verkehrskontrolle im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung

    Rinteln (ots) - (Gav) Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg fand am Dienstag, den 23.09.2025, eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr statt. Zur Vertiefung der praktischen Lehrinhalte führten die Teilnehmenden im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr eine stationäre Großkontrolle an der B 83 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren