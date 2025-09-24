Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

Uchte (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 18:00 Uhr einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Straße "Auf der Kuckucksweide" in Uchte.

Der Jugendliche konnte keinen Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell