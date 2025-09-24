Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz
Uchte (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 18:00 Uhr einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Straße "Auf der Kuckucksweide" in Uchte.
Der Jugendliche konnte keinen Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell