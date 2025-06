POL-PDLD: Brand in Wohnhaus

Annweiler OT Queichhambach (ots) - Am 17.06.2025, kam es gegen 11:25 Uhr in Annweiler, Ortsteil Queichhambach in der Queichtalstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei war ein 62-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad gestürzt und durch Passanten liegend auf dem Rad-und Gehweg aufgefunden worden. Der Fahrradfahrer war mit Hundeanhänger und Hund auf dem Rad- und Gehweg unterwegs gewesen. Ob er in Folge einer Berührung, ...

mehr