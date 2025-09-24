Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Vorderreifens

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, den 22.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.09.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Lehnhast in Bad Nenndorf zu einem Diebstahlsdelikt.

Unbekannte Täter entwendeten den linken Vorderreifen eines geparkten Fahrzeugs.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723 74920 zu melden.

