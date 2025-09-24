Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Vorderreifens
Bad Nenndorf (ots)
(Gav) In der Zeit von Montag, den 22.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.09.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Lehnhast in Bad Nenndorf zu einem Diebstahlsdelikt.
Unbekannte Täter entwendeten den linken Vorderreifen eines geparkten Fahrzeugs.
Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723 74920 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell