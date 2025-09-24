Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung - Polizei sucht drei Männer als wichtige Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Freitag, den 02.05.2025, kam es gegen 20:45 Uhr auf der Strecke von der Verdener Straße 1 über den Weserweg bis zur Marschstraße in Nienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Mann und seiner 21-jährigen Partnerin.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann die Frau mehrfach, zog sie an den Haaren und brachte sie zu Boden.

In der Marschstraße sollen drei bislang unbekannte Männer eingegriffen und der Frau geholfen haben. Diese Personen werden als wichtige Zeugen zu dem Vorfall gesucht.

Die drei Männer sowie weitere Hinweisgeber, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

