Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Codieraktion für Fahrräder
Bückeburg (ots)
(Gav) Das Polizeikommissariat Bückeburg bietet am Montag, den 13.10.2025, in der Zeit von 13:00 bis 17:30 Uhr, eine Codieraktion für Fahrräder an. Die Aktion findet auf dem Hof des Polizeikommissariats in der Ulmenallee 9 in Bückeburg statt.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Aktion dient der präventiven Eigentumssicherung und damit zugleich der Diebstahlprävention. Durch die Codierung wird eine individuell zuordenbare Zahlen- und Buchstabenkombination - bestehend unter anderem aus dem Wohnort und den Initialen des Eigentümers - dauerhaft und sichtbar in den Fahrradrahmen graviert. Dies erschwert den Weiterverkauf gestohlener Räder und erleichtert im Falle eines Fundes die Rückgabe an den rechtmäßigen Besitzer.
Für die Codierung ist lediglich ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen.
