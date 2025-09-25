Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Nienburg (Weser) (ots)

(Deg) Am Donnerstagnachmittag, den 25.09.2025, ist es in Nienburg in der Triemerstraße zu einem Handtaschenraub gekommen.

Gegen 17:10 Uhr ging eine 77-Jährige Dame auf dem Gehweg der Triemerstraße in Richtung Bahnhof, als sie durch zwei junge männliche Personen von hinten gewaltsam zu Boden geschubst wurde. Im Rahmen dessen entrissen die Täter ihr die Handtasche samt Inhalt und flüchteten fußläufig in Richtung Schumannstraße/Innenstadt. Die 77-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell