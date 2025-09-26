PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lindhorst (ots)

(Gav) Die Polizei Stadthagen ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 20:55 Uhr in der Schöttlinger Straße in Lindhorst ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot einer 46-jährigen Frau aus Lindhorst. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages.

Aufgrund am Unfallort sichergestellter Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Corsa C handeln. Das Fahrzeug müsste insbesondere im Frontbereich sowie an der rechten Seite deutlich beschädigt sein.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

