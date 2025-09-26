Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wietzen (ots)

(Gav) Die Polizeistation Marklohe ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, den 19.09.2025, zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Straße Herrlichkeit in Wietzen ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Audi A6 eines 26-jährigen Mannes aus Staffhorst. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 05021 924060 bei der Polizeistation Marklohe zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell