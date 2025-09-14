POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall
Am Samstag beschädigte ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer in Schwäbisch Hall im Wilhelm-Heller-Ring gegen 10:20 Uhr beim Rangieren einen stehenden Pkw Renault. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde durch den Verkehrsunfall verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden beim Verursacher Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Verursachers beschlagnahmt.
