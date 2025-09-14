POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots) - Aalen - Brand eines Altkleidercontainers In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 04:10 Uhr festgestellt, dass in der Heidenheimer Straße in Aalen-Unterkochen durch einen unbekannten Täter ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Durch das Einschreiten der Feuerwehr konnten weitere Beschädigungen verhindert werden. Hinweise nimmt das ...

