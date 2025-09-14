Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 14.09.2025

Aalen (ots)

Backnang - Diebstahl aus Pkw

Ein bislang unbekannter Täter schlug von Samstag auf Sonntag, zwischen 19:30 Uhr und 03:00 Uhr, in Backnang in der Straße Büttenenfeld zunächst die Fahrzeugscheibe eines geparkten Pkws (Mercedes Benz) ein. Anschließend entwendete er drei Pakte im Gesamtwert von ca. 500 Euro aus dem Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang - Diebstahl aus Pkw

In der Eduard-Breuninger-Straße in Backnang wurde durch unbekannten Täter von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:45 Uhr und 01:30 Uhr aus einem geparkten Pkw (Mercedes Benz) eine Handtasche entwendet, nachdem zuvor eine Scheibe am Pkw eingeschlagen wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 850 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang - Unfallflucht

Bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am Samstag gegen 21:50 Uhr die Kreisstraße 1897 aus Oppenweiler-Zell in Richtung Backnang-Steinbach. Kurz vor der Einmündung der Kreisstraße 1826 kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte zunächst zwei Leitpfosten. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer fuhr unvermittelt weiter. Im weiteren Verlauf beschädigte er einen VW und einen Volvo. Beide Pkw mussten zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung halten. An den beiden Pkws entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich mit seinem Pkw mit deutlichen Unfallbeschädigungen unerlaubt in Fahrtrichtung Backnang. Die drei Insassen im Volvo, sowie der Fahrerin im VW blieben alle unverletzt. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Weinstadt - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Sonntag verlor eine 27-jährige Audi-Fahrerin aufgrund Starkregens auf der Bundesstraße 29, Höhe Endersbach in Fahrtrichtung Schorndorf, gegen 01:50 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte zunächst mit der Leitplanke und anschließend mit einer Begrenzungsmauer. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Bundestraße musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Waiblingen - In Wohnhaus eingebrochen

Am Samstag schlug ein unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 21:50 Uhr eine Fensterscheibe in Waiblingen in der Straße Hausweinberg an einem Wohnhaus ein. Durch den Unbekannten wurden Wertgegenstände von mehreren Tausend Euro aus dem Gebäude entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

