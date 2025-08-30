PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Unfall auf der A 38 Richtung Leipzig bei Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am heutigen Freitag, um 13:05 Uhr, ereignete sich auf der A 38 im Bereich Nordhausen Richtung Leipzig ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Porsche befuhr dabei den linken von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen als der Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte in der weiteren Folge nach rechts in den Straßengraben und kollidierte dort mit einem dort befindlichen Brückenpfeiler. Vom Brückenpfeiler schleuderte der Porsche zurück in den Straßengraben und kam schlussendlich dort zum Stehen. Der Fahrzeugführer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die 26-jährige Beifahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall schwerste Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vor Ort war zudem ein Rettungshubschrauber und ein Gutachter im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßahmen für ca. vier Stunden voll und für weitere 2,5h teil gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Bleicherode abgeleitet. Es kam im Wochenendreiseverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der vorläufige Gesamtschaden beträgt 32.000,- Euro. Die Autobahnpolizei Thüringen appelliert nochmals eindringlich an die Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den vorherrschenden Staßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Der heutige Unfall war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall auf Thüringer Autobahnen in dieser Woche.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 12:28

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Raubdelikt vom 25.08.2025

    A71 Höhe Gräfenroda (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der festgenommene Täter am Abend zuvor bereits einen Raubüberfall begangen hatte. Am Sonntagabend hatte der 28-jährige die Tankstelle an der Rastanlage Ob der Tauber (Ost) an der A81 überfallen und einen geringen Betrag Bargeld erbeutet. Anschließend ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 21:16

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall am Stauende Nr. 6105462

    A9 Höhe Bad Lobenstein (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf das Heck eines Sattelzuges auf. Dabei wurde er tödlich verletzt. Zudem verstarb ein im Kleintransporter befindlicher Hund. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges blieb unverletzt. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren