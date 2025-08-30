Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Unfall auf der A 38 Richtung Leipzig bei Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am heutigen Freitag, um 13:05 Uhr, ereignete sich auf der A 38 im Bereich Nordhausen Richtung Leipzig ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines Porsche befuhr dabei den linken von zwei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen als der Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte in der weiteren Folge nach rechts in den Straßengraben und kollidierte dort mit einem dort befindlichen Brückenpfeiler. Vom Brückenpfeiler schleuderte der Porsche zurück in den Straßengraben und kam schlussendlich dort zum Stehen. Der Fahrzeugführer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die 26-jährige Beifahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall schwerste Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vor Ort war zudem ein Rettungshubschrauber und ein Gutachter im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßahmen für ca. vier Stunden voll und für weitere 2,5h teil gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Bleicherode abgeleitet. Es kam im Wochenendreiseverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der vorläufige Gesamtschaden beträgt 32.000,- Euro. Die Autobahnpolizei Thüringen appelliert nochmals eindringlich an die Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den vorherrschenden Staßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Der heutige Unfall war bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall auf Thüringer Autobahnen in dieser Woche.

