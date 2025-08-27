Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall am Stauende Nr. 6105462

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf das Heck eines Sattelzuges auf. Dabei wurde er tödlich verletzt. Zudem verstarb ein im Kleintransporter befindlicher Hund. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Aufgrund der Umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn München für eine Stunde voll und weitere zwei Stunden teilweise gesperrt.

Aufgrund des Staus und des dadurch abfahrenden Verkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell