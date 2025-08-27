PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall am Stauende

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein in Fahrtrichtung München. Der Verkehr staut sich wegen eines Verkehrsunfalls auf mehrere Kilometer zurück.

Aufgrund eines Unfalls mit der Beteiligung eines Schilderwagens ( Meldung Nr. 6105437) staute sich der Verkehr im oben genannten Abschnitt an. Es kam zu einem schweren Auffahrunfall im Rückstau.

Nach einer einstündigen Vollsperrung wurde nun der linke Fahrstreifen freigegeben.

Die Unfallaufnahme der Autobahnpolizei dauert noch an. Weitere Informationen werden in einer Ergänzungsmeldung gesteuert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren