Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall am Stauende

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A9, zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein in Fahrtrichtung München. Der Verkehr staut sich wegen eines Verkehrsunfalls auf mehrere Kilometer zurück.

Aufgrund eines Unfalls mit der Beteiligung eines Schilderwagens ( Meldung Nr. 6105437) staute sich der Verkehr im oben genannten Abschnitt an. Es kam zu einem schweren Auffahrunfall im Rückstau.

Nach einer einstündigen Vollsperrung wurde nun der linke Fahrstreifen freigegeben.

Die Unfallaufnahme der Autobahnpolizei dauert noch an. Weitere Informationen werden in einer Ergänzungsmeldung gesteuert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell