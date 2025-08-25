Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen am Erfurter Kreuz

A4 Höhe Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 und der A71 im Bereich des Erfurter Kreuzes. Die A4 war zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle Neudietendorf in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.

Grund dafür war ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein Sattelzug hatte einen Reifenschaden. Die Reifenteile blieben teilweise auf der linken und mittleren Fahrspur liegen. Ein Pkw Hyundai versuchte diesen Teilen auszuweichen und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen. Ein Pkw VW Golf konnte dem Fahrmanöver des Hyundai nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Im weiteren Verlauf schleuderte der Golf gegen einen VW Crafter.

Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Seit wenigen Minuten sind alle drei Fahrspuren der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt freigegeben. Dennoch ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

