Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Täter nach Raubdelikt gefasst

A71 Höhe Gräfenroda (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es zu einem Raubdelikt in der Tank- und Rastanlage Thüringer Wald Süd, an der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen.

Der 28-jährige Täter betrat den Verkaufsraum der Rastanlage und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem ihm ca. 750 Euro Bargeld durch das Tankstellenpersonal ausgehändigt wurden, stieg er in seinen Pkw Audi und fuhr davon.

Nach sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der Täter mit seinem Fahrzeug auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen festgestellt und am Parkplatz Leubinger Fürstenhügel angehalten sowie vorläufig festgenommen werden. Zur Unterstützung wurden neben anderen Polizeikräften auch der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Bei der im Fahrzeug aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine Softair-Waffe.

Der Täter wurde vorerst in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell