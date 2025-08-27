Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Transporter fährt auf Schilderwagen auf

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Gegen Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein fuhr ein Transporter mit Anhänger auf einen Schilderwagen auf. Dieser stand zur Absicherung einer Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen.

Der Transporter schleuderte in der weiteren Folge über die Fahrbahn. Dabei verlor er den auf dem Anhänger geladenen Traktor und kam anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 54-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Der Pkw sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn München war für ca. 1,5 Sunden voll gesperrt.

