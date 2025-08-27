PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 16 kg Haschisch im Kofferraum

A4 Höhe Waltershausen (ots)

Gestern Abend konnten durch eine Streifenbesatzung der Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei mehrere Kilogramm Haschisch sichergestellt werden.

Der 56-jährige Mann war mit seinem Pkw auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs, als er Höhe Waltershausen einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden über 16 Kilogramm Haschisch und Konsumutensilien im Kofferraum aufgefunden.

Der Täter war der Polizei bereits wegen anderer Straftaten einschlägig bekannt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen, sowie die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Am Nachmittag wird der Täter einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

