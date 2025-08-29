Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung zum Raubdelikt vom 25.08.2025

A71 Höhe Gräfenroda (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der festgenommene Täter am Abend zuvor bereits einen Raubüberfall begangen hatte. Am Sonntagabend hatte der 28-jährige die Tankstelle an der Rastanlage Ob der Tauber (Ost) an der A81 überfallen und einen geringen Betrag Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug.

Die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn finden Sie unter der Nummer 6105968

