Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 13.09.2025

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit zwei Pkw

Am Freitagnachmittag kam es in der Sulzbacher Straße gegen 16:00 Uhr während eines Spurwechsels zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei fuhr eine 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf den Jeep einer 29-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Jeep von ca. 2.000 Euro.

Hertmannsweiler: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf der L1120 zwischen Hertmannsweiler und Nellmersbach zu einem Auffahrunfall. Eine 22-jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf den Mazda eines 27-Jährigen auf, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Am Nissan Micra entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Beim Mazda 2 liegt die Schadenshöhe bei ca. 3.500 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Unfall beim Rechtsabbiegen

Am Freitagabend kam es an der Kreuzung Strümpfelbacher Straße / Hildenfurtweg gegen 19:25 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Beim Rechtsabbiegen in die Strümpfelbacher Straße übersah ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer den Citroen eines 24-Jährigen, welcher auf der Strümpelbacher Straße in Richtung L1201 fuhr. Es wurde niemand verletzt. Am Mercedes A250 entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Am Citroen in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell