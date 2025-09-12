PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sattelzüge stoßen zusammen - Motorradfahrer stürzt

Aalen (ots)

Lorch: Sattelzüge stoßen zusammen

Am Freitag um kurz vor 11 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Sattelzuges die B297 von Wäschenbeuren in Richtung Lorch. Auf der Strecke kam der Fahrer mit seinem Sattelzug in einer Rechtskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, wo ihm in der dortigen Steigung ein Fahrzeug entgegenkam. Trotz Vollbremsungen von beiden Sattelzuglenkern prallte der Anhänger des 30-Jährigen in die entgegenkommende Zugmaschine. Durch den Anstoß wurde der entgegenkommende Sattelzug zudem nach rechts in die dortige Leitplanke abgewiesen. Bei dem Unfall, bei welchem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer stürzt

Am Freitag gegen 8:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die Buchstraße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Buchstraße / Mühlweg stürzte der Biker aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt. Er wurde hierbei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

