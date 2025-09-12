PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach-Laufen: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:10 Uhr kam es auf der K2635 zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem 19-jährigen VW Passat-Fahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg Jagst zu melden

Rückfragen bitte an:

