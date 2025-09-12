PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall durch Sekundenschlaf

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:25 Uhr kam es in der Onolzheimer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 25-jähriger Skoda-Fahrer aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten sein soll und dort mit einem 40-jährigen Hyundai-Fahrer zusammengestoßen war. Der 40-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Schrozberg: Unfall beim Überholen

Auf der L1008 in Fahrtrichtung Speckheim kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall: Ein 32-jähriger VW-Fahrer übersah beim Überholen, dass der vorausfahrende 64-jährige Mitsubishi-Fahrer nach links abbiegen wollte. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Die Fahrer wurden leicht verletzt und begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Gaildorf: Sachbeschädigung an Zaun

Zwischen Dienstag und Donnerstag wurde in der Bahnhofstraße nach bisherigen Erkenntnissen ein Zaun beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Gaildorf bittet darum, Hinweise unter der 07971 95090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

