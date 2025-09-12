Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus und Diebstahl

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Graffiti an Bushaltestelle

Von Freitag 5. September bis Montag 8. September wurden die Glasscheiben der Bushaltestelle Diakonie Stetten in der Schlossstraße flächendeckend mit roter Farbe besprüht. Zusätzlich wurde in weißer Farbe noch dreimal ein kurzer Schriftzug aufgebracht. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Kernen unter 07151 41798 entgegen.

Plüderhausen: Diebstahl von E-Scooter

Von Dienstag 14.30 Uhr bis Mittwoch 20.00 Uhr wurde der angekettete E-Scooter eines 14- Jährigen bei den Fahrradstellplätzen am Bahnhof entwendet. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Model der Marke EPowerFun mit dem Versicherungskennzeichen 343-DHB-2025 und einem Wert von 1200 Euro. Wer Hinweise zu den unbekannten Langfingern geben kann, wird gebeten sich unter 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell