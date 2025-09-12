PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus und Diebstahl

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Graffiti an Bushaltestelle

Von Freitag 5. September bis Montag 8. September wurden die Glasscheiben der Bushaltestelle Diakonie Stetten in der Schlossstraße flächendeckend mit roter Farbe besprüht. Zusätzlich wurde in weißer Farbe noch dreimal ein kurzer Schriftzug aufgebracht. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1500 Euro. Hinweise zu den unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Kernen unter 07151 41798 entgegen.

Plüderhausen: Diebstahl von E-Scooter

Von Dienstag 14.30 Uhr bis Mittwoch 20.00 Uhr wurde der angekettete E-Scooter eines 14- Jährigen bei den Fahrradstellplätzen am Bahnhof entwendet. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Model der Marke EPowerFun mit dem Versicherungskennzeichen 343-DHB-2025 und einem Wert von 1200 Euro. Wer Hinweise zu den unbekannten Langfingern geben kann, wird gebeten sich unter 07181 81344 mit dem Polizeiposten Plüderhausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 16:20

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Vorfahrt missachtet

    Aalen (ots) - Hüttlingen: Einbruch im Firmengebäude Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße ein. Im Erdgeschoß und im Obergeschoß durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Schränke. In einem Schrank wurde ein aufgefundener Tresor aufgeflext und letztendlich Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:35

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus und Einbruch

    Aalen (ots) - Aspach: Briefkasten von KiTa beschädigt An einer KiTa in der Hermann-Schadt-Straße wurde von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen der Briefkasten durch bislang unbekannte Vandalen mit einem Knallkörper aufgesprengt und beschädigt. Die Polizei in Backnang sucht unter 07191 9090 Zeugen die Hinweise zum Fall geben können. Urbach: Vandalismus auf Baustelle Von Mittwoch auf Donnerstag randalierten bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren