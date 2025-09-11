Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Hüttlingen: Einbruch im Firmengebäude

Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße ein. Im Erdgeschoß und im Obergeschoß durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Schränke. In einem Schrank wurde ein aufgefundener Tresor aufgeflext und letztendlich Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Von der Lorcher Straße wollte am Donnerstag um 11:15 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel nach links in Richtung Schwäbisch Gmünd West abbiegen. Hierbei übersah er einen, aus Richtung Großdeinbach heranfahrenden Seat, dessen 35-Jährige Lenkerin nach links auf die Lorcher Straße abbiegen wollte. Beim Unfall wurde die Seat-Lenkerin leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

