Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus und Einbruch

Aalen (ots)

Aspach: Briefkasten von KiTa beschädigt

An einer KiTa in der Hermann-Schadt-Straße wurde von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen der Briefkasten durch bislang unbekannte Vandalen mit einem Knallkörper aufgesprengt und beschädigt. Die Polizei in Backnang sucht unter 07191 9090 Zeugen die Hinweise zum Fall geben können.

Urbach: Vandalismus auf Baustelle

Von Mittwoch auf Donnerstag randalierten bislang unbekannte Vandalen auf einer Baustelle in der Hauptstraße. Sie beschädigten dort einen Stromkasten, besprühten Verkehrszeichen mit Graffiti, zündeten Zeitungen an und stießen ein Klohäuschen um. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Plüderhausen sucht Zeugen die unter 07181 81344 Hinweise entgegennimmt.

Korb: Einbruch in Getränkemarkt

Am frühen Donnerstag zwischen 0.05 Uhr und 0.15 Uhr schlugen unbekannte Einbrecher ein Fenster eines Getränkemarkts in der Südstraße ein. Nachdem Sie hierdurch Zugang zum Laden erlangt haben, entwenden Sie Bargeld in knapp dreistelliger Höhe, sowie mehrere Tabakwaren. Das Diebesgut wird insgesamt auf ca. 300 Euro beziffert. Am Fenster entsteht Schaden von 500 Euro. Die Polizei in Waiblingen nimmt unter 07151 950422 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell